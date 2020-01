J’ai la peine la plus immense du monde.

Notre chien Lobo a été tué par deux tirs de balles pour ensuite être jeté dans la rivière Rouge la veille de Noël.

Nous savons maintenant qui l’a tué. Cet homme a été mis en état d’arrestation et passera au tribunal en mars. Il a tout avoué sans scrupules.

C’est un chasseur, mais il n’était pas en train de chasser à ce moment-là. Il a été très agressif envers mon copain et moi quand nous lui avons demandé, ce soir-là, s’il avait vu notre petit loup.

Plus calme, il m’a parlé le lendemain parce que je cherchais en vain mon loup. En me regardant dans les yeux, il m’a assurée «qu’il ne ferait pas de mal à une mouche, ayant lui même un chien» et que non, il ne l’avait pas vu.

Ce monsieur a finalement tout avoué à la police le soir même. Deux balles dans le corps de notre magnifique et doux husky aux grands yeux bleus, qui a ensuite été jeté dans la rivière Rouge.

Cet homme sera jugé pour cette cruauté et nous serons un grand nombre de personnes au tribunal à se battre pour notre petit loup.

Un très grand nombre de personnes oui, parce que Lobo faisait partie d’une immense famille. Il vivait dans une compagnie de rafting durant l’été, où environ 300 employés travaillent et 20 000 personnes par année y passent: des familles et des enfants qui viennent pour s’amuser, se ressourcer et passer de bons moments.

Aujourd’hui, notre compagnie de rafting n’a plus le même goût de fête.

Lobo était notre mascotte, chacun de nous pleure sa perte. Chaque employé qui a un chien est désormais dans une immense peur de marcher dans les sentiers, dans la forêt. Les gens appréhendent beaucoup le printemps.