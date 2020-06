Ce chiot vole un dentier et c'est hilarant!

Rien de mieux qu’un bon fou rire pour atténuer la lourdeur de la crise qui sévit actuellement. Et c’est là que Milo, la plus récente vedette canine d’Internet, intervient.

C’est que le petit Jackapoo - croisement entre un Jack Russell Terrier et un caniche - âgé de huit mois a sauté sur le dentier de la mère de sa maîtresse Stacie Owen avant de se promener fièrement avec celui-ci dans la bouche, faisant pouffer de rire sa maîtresse ainsi que la Toile en entier.

Stacie qui réside au Pays de Galle au Royaume-Uni a affirmé au New York Post que le petit tannant a appris a ouvrir les tiroirs et a émergé avec ce petit trésor dentaire.

«Je me demandais pourquoi il était silencieux et je l’ai trouvé dans la chambre à coucher avec le vieux dentier de ma mère, a-t-elle confié au Daily Mail. Il aime tenir des trucs dans sa bouche. Il se sent très fier quand il tient quelque chose. Chaque fois qu’on part marcher, il ramène toujours quelque chose à la maison.»