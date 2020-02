Les Chiefs reviennent de l'arrière et remportent le 54e Super Bowl!

Mahomes a d’abord lancé une passe de touché d’une verge à Travis Kelce pour réduire l’écart à 20-17. Damien Williams a ensuite donné les devants aux Chiefs après avoir capté une passe de cinq verges et il a couronné la spectaculaire remontée des siens en inscrivant un majeur lors d’une course de 38 verges.

Mahomes, qui a été nommé le joueur le plus utile du match, a complété 26 de ses 42 passes pour des gains aériens de 286 verges. Il a lancé deux passes de touché et deux interceptions. Williams a amassé 104 verges en 17 courses.

Le trio de porteurs de ballon composé de Raheem Mostert, Deebo Samuel et Tevin Coleman a bien joué pendant les trois premiers quarts, mais il n’a pas eu vraiment l’occasion de se faire valoir alors que la formation de San Francisco tirait de l’arrière. Mostert a récolté 58 verges au sol, Samuel en a obtenu 53 et Coleman en a ajouté 28.

La défensive des 49ers a donné le ton dès sa première présence sur le terrain et l’attaque a emboîté le pas à sa première prise de ballon. Les hommes de Kyle Shanahan ont établi leur jeu au sol et Robbie Gould a ouvert le pointage grâce à un placement de 38 verges.

Mahomes a chassé la nervosité et il a répliqué à ses adversaires en orchestrant une série à l’attaque de 15 jeux et 75 verges qui a duré sept minutes et 26 secondes. Le jeune quart a utilisé ses jambes une première fois pour amasser 10 verges et il a complété le travail en franchissant la ligne des buts pour un majeur d’une verge.