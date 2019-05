Pourquoi les coiffeurs vous coupent les cheveux «trop courts»

Aller chez le coiffeur pour couper les pointes, en ressortir avec 4 pouces de cheveux en moins. Ça nous est tous arrivé. «Coudonc, voulait-il me raser la tête un coup parti?» Bien sûr que non! Le prof de coiffure et gérant du nouveau salon SACO situé dans le Village, à Montréal, Sébastien Boyer, nous explique pourquoi l’histoire se répète (et doit se répéter).

Un diagnostic sous-estimé

Oui, vous demandez souvent juste une petite retouche, un «rafraîchissement», mais les professionnels du cheveu savent bien mieux que vous lorsque votre chevelure a besoin d’un sauvetage, et vos pointes fourchues d’être coupées à blanc. «Si on ne coupe pas tout ce qui est abîmé dès maintenant, la séparation qui divise en deux votre cheveu ne fera que remonter et l’endommager encore plus sur la longueur», fait savoir le professionnel français. Pour éviter que les pointes fourchues se rapprochent dangereusement de la racine, vaut mieux aller s’asseoir sur la chaise du notre coiffeur au plus vite.

Même si les dommages sont grands, Sébastien se veut rassurant : «il est généralement possible de garder sa coupe actuelle en faisant un dégradé avec les mèches abîmées en moins.»

Selon lui, la confusion des clients et surtout la déception post-coupe viennent du fait que certains coiffeurs ne prennent pas le temps nécessaire pour élaborer et exposer leur diagnostic capillaire à leur clientèle, avant de commencer à raccourcir.

«Ça peut prendre 30 secondes comme 10 minutes. Je multiplie les questions ouvertes pour être certain d’être sur la même longueur d’onde que mes clients. Au final, on va gagner du temps et éviter que la personne soit déçue. Si je dis que je vais couper un pouce, je coupe un pouce. Parfois, je conseille d’en enlever trois. La personne sait à quoi s’en tenir avant même le shampoing», dit le coiffeur aux mains habiles.