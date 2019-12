elizabethsulcer/chrisappleton1/Instagram

Vous ne savez pas quoi faire de vos mèches à la veille des Fêtes? Le coiffeur de stars Alexandre Messier nous propose trois mises en plis simples et tendance et les must coiffure pour briller lors de vos prochaines célébrations.

LOOK 1 - Le bob lissé vers l’intérieur ou l’extérieur

Pour : Cheveux lisses

Outils : Séchoir, brosse ronde à poil de sanglier et bobby pin.

Exécution :

1. Préparer le cheveu à l’aide d’un shampoing misant sur la brillance

Produit : Shampoing et Après-Shampoing Brillance et Éclat Oribe. «C’est un shampoing qui procure un lustre élevé sans alourdir le cheveu».

2. Avant de sécher, préparer le cheveu avec un vaporisateur ou une brume qui donne du corps et une protection thermique.

3. Dans les longueurs et pointes, appliquer un gel sérum qui procure tenue et hydratation.

4. Lors du séchage, bien important de prendre plusieurs sections et diriger la mèche vers l’intérieur. * Pour une version plus habillée de cette mise en plis, séparer les cheveux sur le côté et diriger la franche vers le côté opposé.

5. Sécuriser à l’aide d’une bobby pin.

Alexandre Messier utilise les produits de la marque Oribe, notamment en vente à son studio.

LOOK 2 - La queue de cheval très haute

Pour : Cheveux lisses ou ondulés

Outils : brosse ronde à poil de sanglier, élastiques, bobby pin

Exécution :

1. À partir de la mise en plis proposée dans le look 1 ci-dessus, exécuter une queue de cheval ou une demi-queue de cheval haute.

2. À l’aide de la brosse de sanglier, bien lécher les cheveux vers la hauteur désirée.

3. Sécuriser à l’aide d’un élastique.

4. Prendre une mèche sous la couette et enrober l’élastique pour le dissimuler.

5.Sécuriser à l’aide d’une bobby pin.

LOOK 3 - Le chignon torsadé

Pour : Cheveux lisses ou ondulés

Outils : aucun

Exécution :

1. Faire une queue de cheval à hauteur moyenne.

2. Séparer la couette en deux et torsader les mèches séparément dans la même direction pour ensuite les fusionner.

3. Mettre un élastique à la pointe de la torsade.

4. L’enrober sur elle-même.

5. Sécuriser avec des bobby pins ou une barrette apparente.



*Possibilité d’y ajouter un accessoire capillaire, soit dans la torsade ou bien une barrette sur le côté.

5 MUSTS des Fêtes

Accessoiriser sa coiffe

Osez les gros accessoires capillaires ou multipliez-les cette année. Ils ont la cote plus que jamais. «Juste s’assurer de ne pas voler la vedette au sapin de Noël, rigole Alexandre. Un ou deux accessoires c’est assez!»

«J’aime acheter mes accessoires capillaires chez Zara, confie-t-il. Je trouve qu’ils ont une belle variété à un prix abordable.»

Préparer son masque

Faire un masque hydratant deux jours avant l’évènement. Ne pas le faire la journée même pour éviter que le cheveu soit trop lourd.

La mèche des années 90

Pour être totalement dans le coup cette année, laissez pendre une mèche de chaque côté de votre visage façon années 90.

Briller de mille feux

Finis les cheveux mats et texturés. Cette année, on opte pour des looks soyeux, brillants et hydratés, prescrit notre expert. La brosse à poils de sanglier aide d’ailleurs à éliminer les frisottés et donner de l’éclat à la crinière. On peut aussi couvrir les mèches d’un produit pailleté ou qui donne un léger effet mouillé.

Inspiration glamour des années 60

Pensez Brigitte Bardot, et Audrey Hepburn cette année pour élaborer la parfaite coiffe de soirée. On mise sur le volume!

+++