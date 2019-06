6 shampoings pour (vraiment) stimuler l'hydratation de nos cheveux

L’été, synonyme de baignades, soleil et farniente rime aussi trop souvent avec cheveux asséchés, secs et cassants.

Voici 6 nouveautés qui promettent de stimuler l’hydratation de nos crinières éclairées par les beaux jours.

Notre conseil avant de démarrer est de trouver les bons produits adaptés à notre type de crinière. On ne traite pas un cheveu fin comme un épais, un raide comme un bouclé. Il faudra en tester un certain nombre avant de trouver ceux qui nous conviennent. Point trop n’en faut non plus, ne surchargez pas le cheveu en spray ou crèmes au risque de l’alourdir - ou de le voir se graisser trop rapidement.

Une fois cela dit, voici les nouveautés qui nous ont séduites!