calvio via Getty Images

Est-ce qu’il y a quelque chose de mieux que de trouver 20$ par terre? Oui, trouver des centaines de dollars en chèque non encaissés qui dorment dans les coffres de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

#SVQ Mon dossier a une nouvelle fonction vous permettant de voir si vous avez un chèque non encaissé de l’ARC? Les chèques de l’ARC ne sont jamais périmés, alors allez voir si de l’argent vous attend! https://t.co/Ligrn4YYhG #ImpôtCdn pic.twitter.com/q7wZek5cvM

Lorsqu’il a partagé sa découverte , des dizaines de personnes ont publié des captures d’écran et des témoignages laissant croire qu’ils pourraient avoir droit à plusieurs centaines de dollars.

Comment trouver vos chèques non encaissés?

À droite, au bas du menu «Services liés à», cliquez sur «Chèques non encaissés» pour voir si vous avez des chèques issus depuis plus de six mois qui n’ont pas été déposés.