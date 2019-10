Chemin Roxham: Scheer promet à Québec plus de contrôle sur l'immigration

HEMMINGFORD, Qc — Le chef conservateur a choisi le chemin Roxham comme décor pour promettre à Québec «de recevoir avec intérêt» ses demandes d’un plus grand contrôle sur la sélection des nouveaux arrivants sur sont territoire.

«J’appuie (...) la volonté du premier ministre Legault d’exercer plus d’autonomie dans la sélection et les conditions d’accueil de ceux et celles qui veulent immigrer au Québec», a déclaré Andrew Scheer mercredi matin, à quelques pas de la frontière américaine.

«Je vais donc recevoir avec intérêt les demandes de modifications de l’accord Canada-Québec sur l’immigration», a-t-il promis, sans parler explicitement du test de connaissance des valeurs que veut imposer le gouvernement Legault, ni du désir du gouvernement caquiste de contrôler le nombre de réfugiés et le nombre d’immigrants qui viennent rejoindre leurs familles.

M. Scheer s’est engagé, s’il est élu, à embaucher 250 officiers de plus pour patrouiller à la frontière. Et sans en préciser le nombre, il a dit qu’il déploierait à la frontière, «vers les points chauds des migrants illégaux» des juges de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Ces juges traiteraient ainsi plus rapidement les demandes des migrants.

Le chef conservateur a également promis de renégocier avec les États-Unis l’entente des tiers pays sûrs et, si la négociation n’aboutit pas comme il le désire, d’imposer le principe de cette entente sur toute la frontière canado-américaine.

L’entente, en ce moment, prévoit qu’un candidat réfugié demande l’asile dans le premier pays sûr où il arrive. En évitant les frontières officielles du Canada, les migrants qui traversent le chemin Roxham contournent cette exigence.