Les chefs héréditaires wet'suwet'en et des ministres s'entendent

THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward Le chef héréditaire de Wet'suwet'en, le chef Woos, également connu sous le nom de Frank Alec, la ministre des Eelations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, s'adressent aux médias à Smithers, en Colombie-Britannique.

Les chefs héréditaires et les deux ministres avaient commencé jeudi à discuter d’une entente.

Les Wet’suwet’en sont gouvernés par le système traditionnel des chefs héréditaires et par des conseils de bande élus. Une majorité des conseils de bande avait approuvé le projet de gazoduc, mais des chefs héréditaires s’y opposent.

Le conflit a aussi touché à la question des droits de territoires, des titres et de la représentativité. Qui a le droit de négocier avec les gouvernements et les grandes entreprises? Ce qui complique les choses, c’est le fait que ce territoire n’a pas fait l’objet d’un traité et demeure “non cédé”. En 1997, la Cour suprême du Canada a décrété que la propriété autochtone n’avait pas été abolie par le gouvernement provincial _ et qu’elle ne pouvait pas l’être, du reste. Mais le plus haut tribunal du pays n’a pas déterminé la zone et les limites spécifiques de ce territoire wet’suwet’en.

