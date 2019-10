Des chefs autochtones optimistes après l'élection d'un gouvernement minoritaire

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations a déclaré que le gouvernement minoritaire élu lundi offrait une occasion de continuer de faire avancer les enjeux touchant les peuples autochtones du Canada.

Le chef national Perry Bellegarde a déclaré que les libéraux avaient fait plus pour les droits des peuples autochtones que tout autre gouvernement au cours de son premier mandat, mais qu’il subsistait un énorme fossé socio-économique entre les Canadiens des Premières Nations et les Canadiens non autochtones.

«Progrès ne veut pas dire parité», a noté M. Bellegarde en entrevue. «Il y a une occasion de maintenir l’élan, de continuer à pousser et à ouvrir des portes.»

En tant que chef d’un gouvernement minoritaire, Justin Trudeau devra passer des accords avec des rivaux politiques pour faire adopter des projets de loi. Cela pourrait signifier une coopération avec les néo-démocrates, qui seraient bien placés pour faire avancer certaines de leurs priorités politiques.

Le fait que les plateformes libérales et néo-démocrates se chevauchent dans nombre de leurs promesses envers les peuples autochtones est de bon augure pour la résolution de certains problèmes, a déclaré M. Bellegarde.

«Ils se ressemblent sur de nombreux enjeux et domaines politiques prioritaires», a dit M. Bellegarde. «Il y a des synergies, donc c’est un bon signal.»

Les formations ont toutes deux promis, par exemple, d’adopter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et de donner suite aux conclusions de la Commission de vérité et de réconciliation et de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Les deux partis pourraient également collaborer pour mettre fin aux avis d’ébullition d’eau, faire des progrès significatifs dans la lutte contre le changement climatique — la principale priorité électorale identifiée par l’assemblée — et travailler à la mise en œuvre intégrale d’un projet de loi visant à protéger les langues autochtones et d’un autre projet établissant un cadre pour le transfert de la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille aux communautés autochtones.