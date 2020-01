Chefferie du PQ: Gaudreault vise l'inexpérience de Nantel et des autres

Pour devenir chef du Parti québécois (PQ) et éventuellement aspirer à devenir premier ministre, il faut avoir une connaissance de l’administration publique et de la gouvernance de l’État.

C’est le message lancé par le candidat à la direction du PQ Sylvain Gaudreault, jeudi.

En marge du caucus des élus de son parti dans un hôtel de Sherbrooke, il répondait à des questions sur l’éventuelle candidature de l’humoriste Guy Nantel.

Or pas plus M. Nantel que les autres candidats confirmés ou pressentis à la direction du PQ n’a d’expérience dans la gestion de l’État québécois.

Paul St-Pierre Plamondon et l’historien et professeur Frédéric Bastien ont annoncé qu’ils se lançaient dans la course au PQ, tandis que l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield est pressenti aussi pour emboîter le pas, mais ni l’un ni l’autre n’a déjà été élu à l’Assemblée nationale.

«Je ne veux disqualifier personne, a déclaré M. Gaudreault. Pour devenir chef et éventuellement aspirer à devenir premier ministre, il faut avoir une connaissance de l’administration et de la gouvernance de l’État, et c’est ce que je souhaite que tout le monde puisse avoir.»

Il a rappelé qu’il a lui-même déjà été ministre avec deux portefeuilles importants, les Transports et les Affaires municipales, «dans un contexte pas facile», entre 2012 et 2014, en plus d’être député de Jonquière depuis 2007.