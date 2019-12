Ce mardi, il a affirmé sur sa page Facebook qu’il réfléchit à la question «le plus sérieusement du monde».

Guy Nantel a profité du 24 décembre pour souhaiter un joyeux Noël à ses fans... et pour faire le point sur les rumeurs voulant qu’il s’apprête à se lancer dans la course à la chefferie du Parti québécois .



Guy Nantel souligne que les règles à propos de la chefferie du PQ seront connues dans quelques semaines.

«Je sais, ça prend du temps, mais il est essentiel de bien peser le pour et le contre pour moi, pour mes proches et bien évidemment pour le parti, ajoute-t-il. À suivre donc et merci pour votre grand intérêt.»

La publication a entraîné rapidement de nombreuses réactions. De nombreux fans l’appuient dans sa réflexion, alors que d’autres l’implorent de ne pas faire le saut en politique, ajoutant qu’ils ont besoin de l’humoriste pour rire des travers des politiciens.

Le 13 novembre dernier, le principal intéressé avait affirmé à Salut Bonjour: «Si le PQ a besoin d’un chef, justement, qu’il me fasse signe et je me présenterai dans la course.»

Jusqu’à maintenant, le député Sylvain Gaudreault est le seul à s’être officiellement lancé dans la course. Les noms de Paul St-Pierre Plamondon et de Frédéric Bastien circulent également.