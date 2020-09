Le chef péquiste ne doit pas être humoriste à temps partiel ou député, dit PSPP

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

QUÉBEC — Paul St-Pierre Plamondon a attaqué ses adversaires dès l’allocution d’ouverture au deuxième débat dans la course à la direction du Parti québécois (PQ), mardi soir.

Selon lui, le parti ne peut se permettre d’avoir un chef un humoriste comme Guy Nantel, ou encore un élu, comme le député péquiste Sylvain Gaudreault.

«Bien honnêtement, je ne pense pas qu’un chef qui a une carrière d’humoriste à temps partiel ou un chef qui est souvent pris dans des commissions parlementaires puisse se consacrer à temps plein à cette mission de rebâtir nos appuis en seulement deux ans (avant les élections)», a-t-il lancé avant même le début des échanges.

M. St-Pierre Plamondon dit que le parti joue actuellement sa survie et il lui faut un chef extraparlementaire qui doit être sur le terrain, qui rencontre du monde, qui va débattre dans les cégeps et les universités.

M. St-Pierre Plamondon n’est pas un élu à l’Assemblée nationale, contrairement à M. Gaudreault.

Le débat se déroule dans un studio de Granby, sans public et sans partisans, en raison des règles sanitaires.

Le premier débat a eu lieu il y a deux semaines et portait sur la question nationale. Le prochain débat aura lieu le 22 septembre et se partagera en deux thèmes, soit le nationalisme, ainsi que la protection de l’environnement et le territoire.

Les membres pourront voter de façon virtuelle entre le 5 et le 9 octobre. Les résultats seront dévoilés au terme de la dernière journée de scrutin.