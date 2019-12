Les conservateurs pourraient se choisir un nouveau chef au congrès d'avril

OTTAWA — Un conservateur haut placé qui a joué un rôle déterminant dans la dernière course à la direction du parti a déclaré qu’il est possible que les membres choisissent un nouveau chef au prochain congrès du parti en avril, mais que cela demanderait beaucoup de travail.

Les porte-paroles d’Andrew Scheer et de Dustin Van Vugt ont refusé les demandes de commentaires. Parmi ceux qui siègent au conseil d’administration du Fonds conservateur, il y a l’ancien premier ministre Stephen Harper. Les efforts pour le joindre afin d’obtenir une entrevue ont été infructueux. Le Parti conservateur a également refusé de commenter officiellement.

Dan Nowlan, qui est actif dans le parti depuis des décennies, a qualifié Dustin Van Vugt de «l’une des personnes les plus travaillantes et éthiques» avec lesquelles il a fait équipe.

Les deux ont travaillé en étroite collaboration lors de la préparation et du déroulement de la course à la direction de 2017. Une course de 16 mois qui a impliqué jusqu’à 16 candidats, plus d’une douzaine de débats et les votes de milliers de membres du parti.

Dan Nowlan et Dustin Van Vugt sont montés sur scène pour annoncer les résultats lors de chaque tour de scrutin en 2017, aboutissant finalement par une victoire au 13e tour d’Andrew Scheer, par un poil, sur Maxime Bernier.

«Il est décevant qu’il n’ait pas de rôle de premier plan dans la prochaine course à la direction», a déclaré Dan Nowlan à propos de Dustin Van Vugt.

Plusieurs réunions ont lieu cette semaine au Conseil national du Parti conservateur pour déterminer qui jouera les rôles qu’occupaient Dan Nowlan et Dustin Van Vugt lors de la dernière course.

Les discussions servent notamment à déterminer si la convention prévue pour avril 2020 est le moment et le lieu appropriés pour le vote d’un nouveau chef.

Certains membres du parti ont demandé que la nomination du prochain chef ait lieu plus tard, tandis que d’autres disent qu’avec un gouvernement minoritaire à Ottawa, il n’y a pas de temps à perdre.

«C’est possible», a déclaré Dan Nowlan à propos du calendrier potentiellement serré, «mais cela demandera beaucoup de travail.»

