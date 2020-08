La réaction de cet ado québécois devant la poutine de ce chef américain est hilarante

Rachel Kelly via Getty Images

À l’époque où nous pouvions encore aller au restaurant sans avoir peur d’attraper la COVID-19, on pouvait noter une tendance selon laquelle les chefs haut de gamme tentaient d’amener la restauration rapide à un niveau supérieur. Un hamburger préparé avec des ingrédients de très haute qualité est bien sûr délicieux. Mais des hot-dogs au beurre de truffe et au foie gras? Des Pogo artisanaux et gourmands? Parfois, trop essayer de raffiner la restauration rapide ruine son intérêt.