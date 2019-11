En inventaire on trouvera des bières classiques «mais pas plates», des «très rares», mais aussi des plus «funky», spécifie-t-on. Des produits exclusifs brassés pour la boutique s’ajouteront éventuellement à l’effervescente sélection.

« On veut vraiment ajouter une valeur à l’industrie brassicole ! On souhaite accompagner le client dans ses découvertes en personnalisant à fond l’expérience en magasin et en ligne. On veut rendre la bière de micro facile d’approche, sans prétention et rapprocher les gens des microbrasseries», témoigne Catherine Roux, cofondatrice de Cheers ainsi que de Passeport en fût.