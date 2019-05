Mme Couture craint qu’avec la déréglementation, moins de chauffeurs soient intéressés à assurer le service de transport adapté.

Elle a aussi critiqué les dispositions du projet de loi quant à la formation des chauffeurs et quant à la tarification variable des courses, notamment.

“On nous parle beaucoup plus en termes de technologie, d’innovation, et ça va de plus en plus dans l’ésotérisme avec la voiture autonome, à tel point que la personne est complètement oubliée et, qui plus est, les personnes les plus vulnérables du Québec”, s’est insurgée Mme Couture.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a tenté de la rassurer. “Le lendemain de l’adoption de cette loi, grosso modo, pour le transport adapté, rien ne va changer au Québec. Ceux qui nous écoutent et qui reçoivent un service aujourd’hui vont recevoir le même service”, a-t-il lancé.

Mais Mme Couture rapporte une insécurité persistante chez les usagers du transport adapté et elle continue de réclamer un nouveau projet de loi.

À voir également: