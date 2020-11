Il est grandiose, coloré, mais loin d’être aussi magique que le château Disney, ce manoir inusité et désuet - autrefois l’ Auberge du Château Bahia - situé dans la forêt gaspésienne pourrait être à vous pour 650 000$.

N’a cependant de médiéval et de «royal» que l’apparence extérieure avec ses tourelles et son arche. L’intérieur n’a visiblement pas été rénové depuis des lustres, peut-être même depuis sa construction qui s’est étalée de 1983 à 1999.

C’est cependant un super terrain de jeu. Localisée à Escuminac en bordure de la baie des Chaleurs et à flanc de montagne, la propriété s’étend sur 300 acres, soit plus de 7 millions de pieds carrés. Elle dispose de 16 chambres, 6 salles de bain et 1 salle d’eau.