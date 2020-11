Outre l’âge et la génétique, les vétérinaires semblent s’entendre pour dire que la durée de sommeil du chat est liée à son niveau d’activité. Plus il est libre de sortir de la maison et de courir, plus il a besoin de récupérer: c’est le « sommeil profond », comme pour nous. Et pourtant, il est vrai que les chats d’appartement peuvent dormir plus que ceux qui errent à l’extérieur, affirme l’éthologue et « comportementaliste pour chat » Florence d’Ivernois. Sauf qu’il s’agira alors plus souvent de somnolence ou de sommeil léger.