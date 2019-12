La Presse canadienne Le taux de ponctualité des autobus de la STM est d'à peine 78%, selon les plus récentes données disponibles.

Inquiète de la hausse fulgurante du nombre de plaintes adressées à la Société de transport de Montréal (STM), l’opposition officielle à la Ville de Montréal réclame la création d’une Charte des droits des usagers qui définirait des objectifs «concrets et mesurables», notamment en matière de ponctualité et de propreté dans le métro et les autobus.

Ensemble Montréal présentera une motion au conseil municipal le 16 décembre prochain sommant la STM de se doter d’une telle charte, à l’instar d’autres sociétés de transport comme celle de Toronto.

Dans sa motion, la conseillère Karine Boivin-Roy souligne que le nombre de plaintes enregistrées à la STM a explosé de 30% entre 2018 et 2019 et que la ponctualité des autobus sur le réseau est en déclin depuis 2015.

Elle fait aussi référence à un reportage récent publié dans La Presse qui révélait la présence de punaises de lit et de coquerelles dans les autobus de la Ville ainsi qu’à un récent rapport du Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal sur le harcèlement dans les installations de la STM pour souligner l’importance de garantir un environnement propre et sécuritaire aux usagers du transport en commun.