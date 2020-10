Charlotte Cardin vole la vedette au dernier défilé Chanel

Toute de cuir vêtue, la chanteuse a fait une apparition remarquée dans une mini robe, taille marquée, et bottes montantes. Côté mise en beauté, Charlotte Cardin, fidèle à son habitude, affichait un teint frais, un maquillage discret et une coiffure naturelle. Pas de chichis, que du naturel.

Côté défilé

Cette collection se veut un hommage au cinéma. Les silhouettes se succèdent, colorées, plus que jamais, touches de rose flashy et de bleu, qui se déclinent notamment en pantalons souples et larges portés avec des crop top sous les fameuses vestes en tweed, le classique de la maison. Des pantalons courts et des bermudas sont encore d’actualité l’an prochain. Les crop tops aussi, portés avec des pantalons luxueux.