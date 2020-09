Instagram censure-t-il la couverture de Charlie? Deux membres de la rédaction de Charlie Hebdo ont annoncé ce dimanche 6 septembre au matin que leurs comptes Instagram avaient été bloqués. Ceci après qu’elles ont toutes deux partagé la Une «Tout ça pour ça» de leur journal avec la reproduction des caricatures de Mahomet.

À la mi-journée, Instagram a réagi en plaidant l’erreur. «Ces comptes ont été supprimés par erreur. Nous les avons rétablis dès que cela a été porté à notre connaissance et nous sommes désolés de la confusion et de la détresse que cela a pu causer», a indiqué un porte-parole du réseau social, rejetant tout lien entre la suspension des comptes et la couverture de Charlie Hebdo.

Il suffit d’un signalement pour qu’un compte soit désactivé, et ces comptes avaient été signalés. Le compte Instagram de Charlie Hebdo «n’a pas été fermé, n’a fait l’objet d’aucune censure, et certains membres ont partagé les caricatures», a souligné auprès de l’AFP Mélanie Agazzome, directrice de la communication d’Instagram pour la France et l’Europe du Sud.

Dans la matinée, la journaliste Laure Daussy et la dessinatrice Coco avaient partagé des captures d’écran montrant leurs comptes Instagram «désactivés». Elles précisaient que leur dernier poste était la Une du journal satirique, présentant les caricatures de Mahomet, en réaction au procès des auteurs des attentats de janvier 2015.