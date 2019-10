Charles Lafortune souligne la fin de la série «Le Monstre» avec un message important

Le dernier épisode de la série Le Monstre était diffusé ce mercredi 16 octobre, sur les ondes d’ICI Télé. Pour souligner l’événement, Charles Lafortune (dont la boîte Pixcom a produit la série) a partagé sur ses réseaux sociaux un message expliquant pourquoi il avait tenu à s’investir dans ce projet.

«Je vais toujours me rappeler ce moment où nous nous sommes attablés avec Ingrid Falaise, dans l’espoir qu’elle nous choisisse pour porter son histoire et ce qui est devenu sa cause, à l’écran», a-t-il déclaré.

«Après avoir longuement discuté, je l’ai regardée s’éloigner dans son imper crème, ses cheveux blonds au vent, souriante et magnifique. [...] Si, à cet instant, on m’avait demandé qui sur la rue avait été victime de violence amoureuse y ayant presque laissé sa peau, elle aurait été mon dernier choix... Pourtant...»

Charles Lafortune poursuit en confiant avoir espéré qu’Ingrid Falaise se tourne vers Pixcom pour mener le projet à terme, car pour lui, c’était «comme s’il avait pu l’aider, la défendre, lui permettre d’avoir à nouveau confiance», expliquant que c’était une façon de faire sa part et d’aider l’auteure et comédienne «à sauver de petites Ingrid».

«Parfois, on fait ce qu’on peut. Parfois, on fait quelque chose d’utile. En d’autres temps, on réussit une oeuvre. Cette fois, on a fait oeuvre utile», conclut-il.

Le documentaire Face aux monstres sera diffusé le mercredi 23 octobre à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.