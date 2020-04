COVID-19: Charles Lafortune s'adresse aux parents d'enfants autistes

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant a partagé, ce dimanche 12 avril, une vidéo d’information dans laquelle Charles Lafortune s’adresse aux parents vivant le confinement avec un enfant autiste.

«Je comprends très bien ce que vous êtes en train de vivre présentement. Avec le confinement, nos enfants ont perdu leurs repères, ils ont perdu leur routine. Ça devient pas mal plus compliqué à gérer. Mais la chose la plus importante, en ce moment, c’est de respecter les consignes d’hygiène», a-t-il déclaré.

L’animateur poursuit en expliquant à son tour les mesures d’hygiène à adopter, en suggérant aux parents de le faire sous forme de jeu, en mettant toujours l’emphase sur la valorisation.

Ce dernier rappelle également que les parents qui auraient besoin de soutien peuvent se tourner vers le CLSC de leur région ou la ligne Info-Social 811.

«Je suis de tout coeur avec vous, et ensemble, on va passer à travers. Et n’oubliez pas, on ne le dira jamais assez souvent : se protéger, ça sauve des vies», conclut-il.