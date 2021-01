Charles Lafortune commente le retour de Maripier Morin dans «La faille»

Charles Lafortune était de passage à l’émission La tour, ce lundi 4 janvier, et ce dernier a été appelé par Patrick Huard à commenter le retour de Maripier Morin pour la deuxième saison de La faille, lui qui est producteur de la série.

En décembre dernier, Québecor Contenu et Pixcom avaient confirmé que l’animatrice et comédienne allait bel et bien reprendre son rôle de Sophie lors de la reprise des tournages au début de l’année 2021.

Il s’agit d’un premier engagement professionnel pour Maripier Morin depuis que l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin eut allégué, en juillet 2020, avoir été victime d’agression sexuelle et de racisme de la part de cette dernière.

Charles Lafortune a expliqué avoir d’abord voulu discuter avec Maripier Morin avant de prendre une décision, soulignant que l’équipe de production aurait très bien pu la remplacer également.

«J’ai voulu savoir ce qu’il s’était passé, ce qu’elle avait entrepris comme démarche, ce qu’elle comptait faire. Tu as tout perdu dans la vie, tu n’as plus rien, c’est quand même une sentence sociale extrême», a-t-il déclaré.

«À un moment donné, il faut que tu agisses en bon père de famille. Il y a le droit de se réhabiliter, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sur notre humanité si on ne se réhabilite pas. C’est le genre de société dans laquelle je veux vivre. Je veux vivre dans une société égalitaire, où il n’y a pas d’agression, où on s’occupe de nos vieux, et où on éduque nos enfants.»

Charles Lafortune a d’ailleurs souligné que la décision de reprendre Maripier Morin sur le plateau de La faille ne signifiait aucunement qu’il ne croyait pas la version des faits de Safia Nolin.

«Je ne dis pas que ce n’est pas arrivé. Safia, elle a raison, je la crois. Les dénonciations, c’est extrêmement important. On ne peut pas vivre dans cet univers-là. Il y a des choses qui ne peuvent plus exister», a-t-il expliqué.

Si tout va bien, la deuxième saison de La faille sera disponible sur Club illico à la fin de l’année 2021.