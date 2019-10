Charles Hamelin et Geneviève Tardif attendent leur premier enfant

L’Halloween étant remise à demain dans plusieurs municipalités du Québec, Charles Hamelin et Geneviève Tardif avaient le champ libre pour annoncer, ce jeudi 31 octobre, qu’ils allaient être bientôt parents.

«Notre mini Hamelin est en route. Les 14 dernières semaines ont été vraiment incroyables pour nous. C’est fou comment un petit bout de chou comme ça, dans le ventre de mon amour, me fait vivre des émotions fortes», a déclaré le champion olympique par l’entremise de son compte Instagram.

«On s’est aimé tellement fort qu’un petit miracle grandit maintenant depuis plus de trois mois dans mon bedon [...] Je n’en reviens toujours pas de la chance qu’on a et de tous les changements qui se passent dans mon corps! Ma vie a basculé le jour où j’ai rencontré Charles, et maintenant nous embarquons dans la plus belle des aventures ensemble, et je sais qu’il sera le meilleur des papas», a renchéri Geneviève Tardif sur ses propres réseaux sociaux.

La principale intéressée a également souligné que leur mariage aura bel et bien lieu à la date prévue, en 2020, et qu’il y aurait tout simplement un invité de plus.

Le couple avait annoncé leurs fiançailles depuis les Bahamas en juillet dernier.