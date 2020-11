«Salut Bonjour»: Charles-Antoine Sinotte s'exprime, un mois après le départ de Daniel Melançon

Un mois après avoir remplacé Daniel Melançon à titre de chroniqueur sportif de l’émission Salut Bonjour, Charles-Antoine Sinotte a pris la parole, ce vendredi 20 novembre, par l’entremise de sa page Facebook, pour faire le point sur les chambardements des dernières semaines au sein des équipes de TVA et de TVA Sports.

Le principal intéressé est d’abord revenu sur les événements de la fin du mois d’octobre en déclarant qu’il avait vécu «l’une des journées les plus folles de sa jeune vie professionnelle».

Le 23 octobre dernier, TVA Sports avait annoncé entreprendre un virage entièrement numérique pour ce qui est de la présentation de ses bulletins de nouvelles, qui prendront la forme de balados quotidiens. Le tout «afin de permettre aux passionnés de sports de consommer leurs nouvelles au moment et à l’endroit de leur choix», et de permettre la présentation en direct d’un plus grand nombre d’événements sportifs.

Un remaniement qui avait sonné le glas de l’émission Les partants, qu’animait Charles-Antoine Sinotte depuis 2018, et le départ de Daniel Melançon de l’émission Salut Bonjour.