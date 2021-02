Un char de cérémonie intact découvert sur le site archéologique de Pompéi

Photo by ABACAPRESS.COM Un grand char de procession à quatre roues, avec ses composants en fer, de belles décorations en bronze et en étain, des restes de bois minéralisés et des empreintes de matériaux organiques (des cordes aux restes de décoration florale), a été découvert presque intact dans la villa de banlieue de Civita Giuliana, au-delà des murs au nord de l'ancienne ville de Pompéi, en Italie, en février 2021.