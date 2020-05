Chantal Lacroix revient sur sa rupture

Après quelques semaines de retard, c’est ce jeudi 14 mai que débutera la diffusion de la série documentaire Maintenant ou jamais, dans laquelle Chantal Lacroix «part à la conquête d’elle-même».

La principale intéressée avait expliqué, en février dernier, que sa rupture avec son conjoint des vingt dernières années avait marqué pour elle le début d’une quête de sens, d’«une quête personnelle pour être plus heureuse dans toutes les sphères de sa vie».

Elle est allée à la rencontre «de femmes qui ont vécu des choses semblables», et de spécialistes pouvant l’aider dans son propre processus en lui fournissant les bons outils.

En guise de préambule à cette nouvelle émission qui sera diffusée sur les ondes de Canal Vie, Chantal Lacroix a pris la parole par l’entremise de sa page Facebook pour faire le point sur sa rupture, dont il ne sera pas directement question à l’écran, et sur sa démarche.

«Ce qui nous est arrivé est le lot de bien des couples. Je l’ai toujours dit et je continue à l’affirmer haut et fort : Denis est un homme magnifique avec lequel je m’entends toujours aussi bien. C’est un papa formidable avec qui j’ai la chance d’avoir une belle relation, on fait une bonne équipe pour notre fille, car tous les deux nous voulons son bonheur», a confié l’animatrice.

«Parfois, une séparation, une perte d’emploi, la maladie, ou un deuil nous oblige à nous repositionner, à réfléchir à la manière de poursuivre notre vie. Je pense que c’est aussi légitime de se remettre en question en pleine quarantaine ou cinquantaine [...] Quand on réalise que le temps presse, qu’on n’a plus toute la vie devant soi, et que celle-ci a une date de péremption, c’est évident qu’une mise au point s’impose avant qu’il ne soit trop tard.»

Chantal Lacroix conclut en expliquant avoir décidé de vivre cette quête «avec toute son authenticité, son intégrité et sa vulnérabilité». Elle a décidé d’en partager les résultats à l’écran, car elle croit que le fait de raconter sa propre expérience sera bénéfique pour d’autres qui s’y reconnaîtront.

En entrevue avec le Journal de Montréal, Chantal Lacroix a également expliqué les raisons l’ayant menée à mettre un terme aux activités de sa maison de production, Kenya, qu’elle opérait depuis 2005.

«J’ai décidé que je veux vivre. Je veux du temps pour moi, je suis écoeurée de travailler comme une folle 50 semaines par année et de n’avoir que deux semaines de vacances. Je suis tannée des responsabilités qui me stressent. Je veux vivre. J’ai envie d’un équilibre», a-t-elle déclaré.

Maintenant ou jamais sera diffusée le jeudi à 21h, dès le 14 mai, sur les ondes de Canal Vie.