COVID-19: séparées pendant 31 jours, Chantal Lacroix retrouve enfin sa fille

Chantal Lacroix a confirmé, ce jeudi 2 avril, par l’entremise de son compte Instagram, avoir enfin pu retrouver sa fille Camly, après 31 journées de séparation, dont 20 passées en quarantaine.

Revenue d’un voyage en Europe au début du mois de mars, l’animatrice s’est conformée aux mesures d’isolement imposées pour limiter la propagation de la COVID-19. Ayant reçu un deuxième test de dépistage négatif hier en fin d’après-midi, la mère a donc pu rentrer au bercail et renouer avec sa progéniture.

«On s’est finalement retrouvées. Le bonheur, vous dites. La maman a pleuré et ç’a été le meilleur câlin de ma vie au moment des retrouvailles, a confié la principale intéressée. Rien n’est plus précieux que le sentiment d’exister pour quelqu’un.»

«Je repars pour une autre quarantaine, avec ma fille cette fois. Le plus gros de la crise est à venir, comme nous l’a dit M. Legault. On ne lâche pas, gang. Ça va bien aller, et on va passer au travers, une journée à la fois», a-t-elle conclu.