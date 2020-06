Chantal Fontaine en deuil de son père

Chantal Fontaine a annoncé le décès de son père, ce mercredi 3 juin, par l’entremise d’un message publié sur Facebook.

La comédienne et restauratrice a évidemment tenu à lui rendre hommage publiquement en partageant une photo du défunt et quelques mots.

«Mon papa cette nuit est parti rejoindre ma maman, sa Françoise tant aimée. J’ai eu la chance d’avoir un père bon, aimant et généreux. Il aimait la vie, il aimait les gens, il nous aimait, sa grande famille, de tout son cœur et méditait pour nous tous les matins. Papa, le patriarche de près de 80 personnes. Oui, oui. Ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants et arrière-arrière petite-fille! Encore quatre à naître en 2020! Je ne crois plus qu’on verra ça souvent. Merci pour tout beau daddy! Je t’aime moi aussi de tout mon cœur», a-t-elle écrit.

Si son père n’a pas été emporté par la COVID-19, Chantal Fontaine souligne que la pandémie retardera néanmoins le moment où sa grande famille pourra lui rendre un dernier hommage, spécifiant qu’il «en mérite tout un».