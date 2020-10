Une touchante chanson pour ne jamais oublier Joyce Echaquan

Touché par le fait que Joyce Echaquan était mère de sept enfants, Jean-Luc Kanapé explique que sa chanson vise à partager la vie et l’histoire de cette femme de 37 ans.

«Aucune femme, aucune personne ne doit mourir dans de pareilles conditions», s’est exclamé l’homme de 45 ans, père de trois filles et grand-père de deux petits-enfants.

Guitare à la main, assis sur une bûche de bois, dans une tente innue, cet ancien membre du groupe autochtone bien connu Petapan a laissé ses doigts jouer les premiers accords.

Dans ses paroles, il souligne que Joyce a lancé un cri du coeur pour qu’on lui porte secours.

Il ajoute qu’elle est présentement avec le Créateur au ciel dans un endroit où l’amour est présent et le mal est absent.

Et il termine en disant que tous les Autochtones crieront son histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais.

Intitulée Nitipatshimun (Mon histoire), la chanson a été partagée par des milliers d’internautes.

La pièce d’un peu plus d’une minute se retrouve aussi sur YouTube. «Le plus important n’est pas la durée de la chanson, mais beaucoup plus la force des mots pour s’assurer que le message passe», a conclu le chanteur.

Traduction des paroles de Nitipatshimun (Mon histoire) fournies par Jean-Luc Kanapé

Tu lances un cri du coeur pour qu’on t’apporte de l’aide afin que tu sois en santé là où tu te trouves.

À présent tu es avec le Créateur, Tshishe-Manitu, au ciel dans un endroit où l’amour est présent et le mal est absent.

Tous les Innus crieront ton histoire, pour que cela ne se produise plus jamais.

Nous partageons ta vie, nous partageons ton histoire.