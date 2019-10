D’importants changements à la télé durant la soirée électorale

Les Canadiens iront aux urnes, ce lundi 21 octobre, pour élire un nouveau gouvernement fédéral et, comme le veut la tradition, la grille horaire des chaînes ICI Télé et TVA sera alors entièrement consacrée au dépouillement du vote.

Ce qui veut évidemment dire que l’horaire télé habituel des deux chaînes sera quelque peu chamboulé.

Comme rien n’arrête District 31, la quotidienne sera présentée à 19h, comme il se doit, puisque la soirée électorale ne débutera qu’à 19h30 sur ICI Télé (et 18h30 sur RDI).

Même son de cloche du côté de TVA alors que les amateurs d’animaux auront bien droit à leur rendez-vous hebdomadaire avec les bêtes du Miller Zoo d’Un zoo pas comme les autres, à 19h.

Les nouveaux épisodes des séries Discussions avec mes parents, Une autre histoire et Ruptures sur ICI Télé, et Boomerang, L’Échappée et Alerte Amber du côté de TVA, seront diffusés quant à eux le lundi suivant, soit le 28 octobre.

Du côté de Radio-Canada, les trois épisodes mentionnés ci-haut sont déjà disponibles sur ICI Tou.tv Extra.