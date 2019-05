De gros changements en vue pour le «Bye Bye 2019»

Radio-Canada révèle, ce mercredi 29 mai, que l’équipe du Bye Bye 2019 sera assez différente de celle des éditions précédentes.

Si Simon Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance seront respectivement de retour à la réalisation et à la production, seuls Claude Legault et Patrice L’Écuyer reprendront les traits des personnalités marquantes de l’année en cours en décembre prochain.

C’est donc la fin de l’aventure pour Anne Dorval, Pierre Brassard et Véronique Claveau.

Pour les remplacer, l’équipe du Bye Bye est allée chercher de grosses pointures (et non les moindres) : Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Julie Le Breton et Mehdi Bousaidan.

De passage sur le plateau de Bonsoir bonsoir!, Simon Olivier Fecteau a expliqué que l’objectif de ce changement de garde était de donner un «nouveau souffle» au spécial de fin d’année.

La plus récente édition du Bye Bye avait été visionnée par 4 410 000 personnes, battant ainsi le record détenu par La petite vie, dont l’épisode diffusé le 20 mars 1995 avait rallié 4 098 000 téléspectateurs.

Le Bye Bye 2019 sera diffusé le 31 décembre à 23h, sur les ondes d’ICI Télé.