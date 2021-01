Signe que le printemps approche tranquillement, le Québec passera à l’heure avancée de l’Est, ce dimanche 14 mars.

À 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, on avance l’horloge à 2h. Vous perdrez donc une heure de sommeil.

Le passage à l’heure d’été fait en sorte que vous aurez une nuit plus courte, mais consolez-vous en vous disant que le soleil se couchera plus tard. Quel bonheur, vous pourrez enfin terminer une journée de télétravail alors qu’il fera encore clair dehors. De quoi vous permettre de profiter davantage de vos après-midis et de vos soirées.

Le retour à l’heure normale (ou heure d’hiver) se fera dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021.