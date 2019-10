Changement d'heure de l'automne 2019 au Québec: dans la nuit du 2 au 3 novembre

C’est dans la nuit du samedi 2 novembre au dimanche 3 novembre que le retour à l’heure normale se fera au Québec.

À 2h du matin, il faudra reculer l’horloge d’une heure. Il sera donc en réalité 1h.

Bref, vous gagnerez une heure de sommeil et il fera soleil (si les nuages se dispersent) quand vous vous lèverez.

Au Canada, on avance l’heure le deuxième dimanche de mars et on revient à l’heure normale le premier dimanche de novembre. Le retour à l’heure avancée de l’Est se fera dans la nuit du 8 au 9 mars 2020.