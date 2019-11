En plus des fonds pour aider à réduire les émissions de carbone, les groupes disent qu’Ottawa doit augmenter ses dépenses pour faire face aux dommages déjà causés par les changements climatiques.Ils soulignent que le budget de 2019 n’incluait que 130 millions $ en 2019 et 2020 pour aider les provinces et les territoires à faire face au nombre croissant de catastrophes naturelles de grande ampleur.

Un rapport publié en 2017 par Sécurité publique Canada indiquait que les coûts du programme atteignaient en moyenne plus de 360 millions $ par an entre 2011 et 2016, et le directeur parlementaire du budget estimait qu’ils seraient en moyenne de plus de 900 millions $ par an entre 2016 et 2020.

La Coalition du budget vert comprend notamment Les Ami(e)s de la Terre Canada, Conservation de la nature Canada, Ecojustice, Fondation David Suzuki, le Fonds mondial pour la nature et Greenpeace Canada.

