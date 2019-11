9 personnes sur 10 ayant changé de carrière sont plus heureuses, selon Indeed

Andy Ryan via Getty Images

Marre de vos tâches quotidiennes au bureau? Plus capable de supporter ni le cadre ni le travail? Vous n’êtes pas les seuls à penser à changer de carrière.

Voici un sondage mené par Indeed qui dresse le portrait des raisons qui poussent les travailleurs à changer de carrière et les conséquence de ces changements. Quelles tendances se dégagent chez les personnes qui changent de carrière? Qu’est-ce qui les motive à prendre cette décision majeure, et comment s’y prennent-ils?