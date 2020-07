Les robes à la taille marquée et à jupe corolle côtoient ainsi un pantalon-bottes fuselé, « signe ultime d’un romantisme ultra-rock ».

Les plans se succèdent très rapidement incitant à revoir les bijoux, plus nombreux que jamais, la mise en beauté rock qui sublime par contraste les robes ultra-féminines et la forme des chaussures à talon.

Si sa précédente collection haute couture était placée sous l’égide de la simplicité et du dépouillement du cloître de l’abbaye d’Aubazine, où Gabrielle Chanel avait été placée enfant, les trente looks de celle-ci « sont marqués par un désir d’opulence, de brillance, de parure ».

Privées de défilés pour cause de la crise sanitaires, les maisons du luxe présentent pour la première fois de l’histoire des Fashion Weeks leur collection dans des films dont plusieurs mettent l’accent sur les savoir-faire.

Avec des tweeds rebrodés de paillettes, de strass et de perles, des galons diamants sur des tailleurs pantalons, Chanel rend hommage aux ateliers de broderie Lesage et Montex, ainsi que Lemarié et Goossens.