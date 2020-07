Une chandelle pour se nettoyer les oreilles? Laissez tomber!

RapidEye via Getty Images

RapidEye via Getty Images

Faire brûler une chandelle dans l’oreille serait une façon de la nettoyer et d’en éliminer l’excès de cérumen. Cette procédure, vantée de longue date dans des livres et sur des sites Internet, est parfois appelée cônage d’oreille, « bougie auriculaire », « bougie Hopi » ou « ear candling ». Mais elle ne serait pas efficace du tout. Voici pourquoi.

L’origine de la rumeur

Les faits

En 1996, un groupe de trois experts américains en audiologie et en oto-rhino-laryngologie a publié une étude dans le journal médical The Laryngoscope. Les chercheurs ont d’abord évalué la pression que peut exercer une chandelle allumée sur un simulateur de tympan, puis ont testé la technique sur quatre cobayes. Leur conclusion : les bougies auriculaires ne produisent aucune pression négative et ne peuvent donc aspirer la cire ou les saletés. En fait, les chandelles avaient parfois ajouté de la cire (provenant de la bougie) dans des oreilles qui n’en avaient pas au départ.