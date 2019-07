Le premier champion du monde de Fortnite empoche 3 millions $

Samedi, le Norvégien Nyhrox et l’Autrichien Aqua avaient gagné la finale en duo et remporté chacun 1,5 million de dollars.

Sens du placement, talent de bâtisseur, brillant dans les combats rapprochés, Bugha avait, sur cette finale, la panoplie la plus complète, et un sang-froid à toute épreuve.

A part durant le deuxième des six matches, Bugha s’est montré d’une constance remarquable malgré le contexte, la première finale de Coupe du monde, l’enjeu, des millions de dollars, et le cadre, l’enceinte Arthur Ashe où se dispute habituellement l’US Open.

Originaire de Pennsylvanie, le “gamer” longiligne a pris l’avantage dès le premier des six matches et n’a pas été repris.

“C’est mieux que de regarder en ligne”, a dit Anthony Peralta, spectateur de la finale, qui aura, durant les temps forts du week-end rempli à peu près les deux-tiers du Arthur Ashe Stadium, qui fait plus de 23 000 places en configuration tennis.

“C’est une communauté qui se réunit pour célébrer un jeu”, a-t-il ajouté. “C’est d’ailleurs plus qu’un jeu.”

“Je ne pensais pas que ce serait aussi sympa”, a abondé Carlos Dacosta, un spectateur de la finale. “Le niveau de jeu de ces gars, c’est de la folie.”

Les concurrents aussi ont apprécié ce baptême du feu pour le jeu le plus populaire du monde, avec ses 250 millions de pratiquants.

“C’est astronomique ce qu’ils ont fait”, a dit le “gamer” français Kouto, dont le vrai nom est Issam Taguine. “Surtout les moyens qu’ils ont mis pour les joueurs.”

Deuxième de la finale Creative Mode, vendredi, une compétition qui propose aux joueurs de nouveaux modes de jeux qu’ils découvrent, Kouto repart de New York avec 86 000 dollars, qu’il prévoit de donner à sa mère.

Pour lui, la popularité du jeu est plus forte que jamais, entretenue par ses mises à jour au rythme effréné.

“C’est le jeu qui a le plus de changements”, souligne Kouto, joueur de la Team MCES, équipe française. “Du coup, tu peux venir jouer quatre mois après et tu as l’impression de ne pas jouer au même jeu. C’est ça qui fait que le jeu vit et va continuer à vivre.”