Des champagnes pour dire adieu à 2020 comme un chef!

Pour dire au revoir à cette année de … On ne lésinera pas sur les bulles de qualité qu’on s’enverra dans le gosier pour lui dire «bye bye». Voici une sélection de champagnes exquis et à prix raisonnables.

Excellent rapport qualité-prix ici. Ce champagne tout en souplesse présente des arômes de petits fruits rouges et de pêche, et offre une finale tendue. Parfait pour nous mettre en appétit à l’apéro.

Précurseure de la biodynamie en champagne, la maison Fleury propose des bulles composées à 100% de pinot noir qui révèlent des notes briochées et de fruits mûrs ainsi qu’une touche de vinosité. La bouche est ronde grâce à la fermentation malolactique et complexe en raison de sa vinification sous bois. Comme tous les jus de ce producteur, c’est un délice!

Ce champagne bio à la robe rosacée attirera et les oh et les ah à la table. Ses bulles légères, son acidité vive et ses notes de petits fruits rouges en font un compagnon sympathique, de l’apéritif au repas.