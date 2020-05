Chaleur dans les CHSLD: «on joue avec la vie du monde»

David Sacks via Getty Images

La chaleur dans les CHSLD continue d’inquiéter au plus haut point les partis d’opposition, qui sont revenus à la charge, mercredi.

Québec solidaire (QS) a accusé le gouvernement Legault de n’avoir “rien fait” en prévision des premières canicules. “C’est grave parce qu’on joue avec la vie du monde”, a déclaré le député de QS, Vincent Marissal.

“Ces gens-là vivent dans des situations pitoyables. Et là, en plus, on va les faire mourir de chaleur parce que quelqu’un, quelque part, n’a pas allumé que l’été allait revenir”, s’est-il indigné.

Le porte-parole du Parti québécois (PQ) pour les aînés et les proches aidants, Harold LeBel, a dénoncé des “situations catastrophiques” dans les CHSLD.

Il a rappelé que seulement une chambre sur quatre en CHSLD est climatisée.

M. LeBel a sommé la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, de “faire son travail” et de nommer un responsable au dossier.

Pourquoi la ministre n’a pas anticipé le problème? a demandé le député libéral André Fortin. Mme Blais s’est défendue en Chambre en disant qu’elle a dû attendre l’aval de la santé publique.

Québec a demandé mardi aux CHSLD de tout faire pour acheter ou louer des climatiseurs. Il n’était pas clair avant cette date si le coronavirus allait se propager dans la ventilation, a soutenu Mme Blais.