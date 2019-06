Les chalets très demandés malgré les inondations

Ailleurs au pays

Le prix total des résidences de loisirs unifamiliales de l’Alberta a augmenté de 10,2 % l’an dernier, pour s’établir à 819 583 $, en raison principalement d’une hausse de 11,4 % sur le marché onéreux de Canmore, situé à environ une heure de route de Calgary.

Les prix en Ontario ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 393 253 $, tandis que ceux dans les provinces de l’Atlantique ont bondi de 5,9 %, à 257 965 $.

La Colombie-Britannique a connu une maigre hausse de 0,4 %, à 669 601 $ et les Prairies, un bond de 6,3 %, pour atteindre 194 147 $.

L’Ontario devrait connaître la croissance de prix la plus importante, soit 8 %, devant le Québec avec 5,6 %, l’Alberta avec 2,4 %, la Colombie-Britannique à 1,7 % et le Canada atlantique à 0,7 %. Les Prairies devraient voir les prix encore diminuer de 3,1 %.

Le prix médian le plus cher est une propriété au bord de l’eau à Canmore, en Alberta, à 2,7 millions, suivie de près par une maison de 2,4 millions à Whistler. Cependant, les régions les plus chères sont Whistler et les Muskoka au nord de Toronto.

Les prix les plus bas se trouvent dans Chaudière-Appalaches, au sud de la ville de Québec, mais les meilleures offres en termes de qualité et de prix se trouvent dans le Canada atlantique, notamment à l’Île-du-Prince-Édouard, dans le sud de la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, a indiqué M. Soper.

« Des propriétés tout à fait magnifiques au bord de l’océan pour le prix de quelque chose dans le champ d’un fermier en Ontario », a-t-il illustré.