La vente d'un chalet peut entraîner des considérations fiscales compliquées

Les Canadiens sont plusieurs cet automne à rechercher une maison de vacances ou un chalet, alors que le pays s’apprête à traverser un long hiver avec la pandémie de COVID-19.

Cependant, les acheteurs et les vendeurs ne doivent pas perdre de vue les implications fiscales de ces transactions immobilières, car les règles changent lorsque plusieurs propriétés sont impliquées, préviennent les experts.

Jamie Golombek, directeur général de la planification fiscale et successorale chez Gestion privée de patrimoine CIBC, explique qu’un ménage a généralement droit à une résidence principale aux fins de l’impôt. Lorsqu’une personne possédant plusieurs maisons — y compris un chalet — se prépare à en vendre une, la plupart des gens sont impatients de réclamer les exonérations fiscales disponibles immédiatement, pour économiser de l’argent.

Mais décider de payer des impôts sur le gain en capital de la vente d’une maison est plus compliqué qu’il n’y paraît, souligne M. Golombek.

En 2016, les règles fiscales ont changé en ce qui concerne ce que l’on appelle l’«exemption pour résidence principale». Cette exemption peut faire économiser de l’argent aux vendeurs en libérant d’impôt un gain en capital sur la vente d’un bien désigné comme la «résidence principale» d’une personne.

Cette exemption est «la chose la plus importante à garder à l’esprit lorsqu’on possède une deuxième propriété», explique Mariska Loeppky, directrice de la planification fiscale et successorale chez IG Gestion de patrimoine.

Le vendeur doit d’abord décider s’il s’attend à ce que la vente de son chalet ou de sa maison en ville lui rapporte un gain plus important. Plus le gain réalisé sur la vente d’une maison est important, plus il est pertinent de demander une exemption fiscale.

«Mais cela ne suffit pas», explique M. Golombek. «Parce qu’il faut également examiner combien d’années on voudra garder l’autre propriété et quel est son potentiel d’appréciation future. Parce que si on choisit maintenant d’utiliser l’exemption sur la vente du chalet, elle ne sera pas disponible pour toutes les années où on était propriétaire des deux propriétés.»