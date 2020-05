Besoin d’aller au chalet? Des précautions sont nécessaires, rappelle le Dr Arruda

Avec la saison estivale qui se pointe (timidement) le bout du nez, plusieurs Québécois veulent aller ouvrir leur chalet. M. Arruda a recommandé de n’y aller que si c’est nécessaire.

«Si vous voulez aller à votre chalet dans le Nord, organisez-vous pour ne pas exposer les populations locales parce que ce ne serait pas agréable», a-t-il dit d’un ton ferme.

Néanmoins, il a dit comprendre que des propriétaires désirent s’y rendre pour «des raisons de logistique» afin entre autres d’ouvrir l’eau ou de vérifier s’il n’y a pas eu des dégâts durant l’hiver. Si tel est le cas, il a demandé à ces personnes d’effectuer leurs emplettes, que ce soit en épicerie ou en quincaillerie, dans la région où elles élisent domicile.

«Amenez-les avec vous, allez à votre chalet, ne circulez pas nécessairement dans la communauté, ne faites pas de party et de rassemblement de voisins de chalets», a-t-il expliqué pour ne pas favoriser la propagation de la COVID-19.

«On embarque dans la voiture, on se rend, on débarque notre stock ou le matériel. On rentre dans le chalet. On fait les travaux. On rempaquette, puis on revient», a-t-il ajouté.

Le Dr Arruda a réitéré qu’il n’hésitera pas à revenir en arrière s’il constate de nouveaux foyers d’éclosion en raison des mouvements entre régions.

«On l’a toujours dit qu’on évalue la situation au jour le jour. Si on voit des comportements inappropriés et qu’on voit des éclosions apparaître dans des territoires, importées par Montréal, on prendra les décisions nécessaires en termes de confinement», a-t-il mentionné.