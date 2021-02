CF Montréal: Patrice Bernier quitte son poste d'entraîneur adjoint

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL - Serait-ce un avant-goût de ce qui attend le CF Montréal dans la saga Thierry Henry?

Patrice Bernier a annoncé par voie de communiqué samedi qu’il quittait son poste d’entraîneur-adjoint du CF Montréal afin de devenir analyste des matchs de soccer au réseau TVA Sports.

Le Québécois conserve toutefois ses fonctions à l’Académie du club à titre de superviseur post-formation, notamment avec l’équipe des moins de 23 ans.

«La dernière année m’a présenté de nouvelles perspectives qui m’ont fait réfléchir sur mon cheminement et ma vie familiale et qui m’ont amené à prendre une décision et à en informer le club», a déclaré Bernier.

Le président et chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore, a pour sa part indiqué que «nous respectons la décision prise par Patrice dans ce contexte particulier».

Bernier sera appelé à analyser les rencontres du CF Montréal ainsi que les autres matchs à l’affiche dans la MLS sur le réseau TVA Sports. Il fera également partie de l’équipe de diffusion pour les matchs de l’Euro 2020, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021.

Plus tôt cette semaine, le tabloïd britannique The Daily Mirror a rapporté que le conseil d’administration du club de Bournemouth va suggérer à son propriétaire, le Russe Maxim Demin, d’embaucher Henry pour remplacer l’entraîneur-chef Jason Tindall, congédié il y a deux semaines.

Tindall avait pris la tête du club en remplacement d’Eddie Howe à la suite de la relégation du club en deuxième division.

Le Daily Mirror écrivait que les «Cherries» «croyaient avoir convaincu Henry de devenir leur prochain entraîneur».

Plusieurs médias, dont L’Équipe en France et la chaîne Sky Sports, en Angleterre, ont également lié l’entraîneur-chef du CF Montréal au club de la Championship, deuxième division du football anglais.

Henry, qui est âgé de 43 ans, ferait partie d’une liste de candidats en compagnie de son ex-coéquipier à Arsenal Patrick Vieira, John Terry et David Wagner. Le Daily Mirror a rapporté que Demin n’aurait comme option qu’Henry et Wagner.

Rejoint par courriel, un porte-parole du CF Montréal a indiqué que le club ne réagirait pas à ces rumeurs.

Henry, qui a aussi dirigé l’AS Monaco, s’est joint à l’Impact de Montréal en novembre 2019. Il avait alors signé un pacte de deux ans.