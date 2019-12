C’est l’un des moments les plus cultes de «Love Actually». Pourtant, cette scène, dans laquelle on voit Hugh Grant se trémousser sur «Jump» des Pointer Sisters, est l’une de celles qu’il a le plus détestées tourner. C’est ce qu’on apprend dans le documentaire «Hugh Grant: A Life on Screen», qui sera diffusé le 23 décembre sur la BBC, au Royaume-Uni.

«Il y avait cette scène de danse. En lisant le script je me suis dit: ”Ça va être atroce. Ça risque d’être l’une des scènes les plus horribles de l’histoire du cinéma”, confie-t-il. J’appréhendais le tournage et Richard (Curtis, le réalisateur du film ndlr.) n’arrêtait pas de dire qu’on ferait mieux de la répéter. Je lui répondais: “Euh oui, je dois juste apprendre quelques répliques... Ma cheville me fait mal aujourd’hui”.»

Il poursuit: «Imaginez, vous êtes un Anglais grincheux de 40 ans, il est 7 heures du matin, vous êtes complètement sobre et on vous dit: “Allez, Hugh, danse comme un fou maintenant.” C’était un véritable enfer.»