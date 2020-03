Cette exposition rend un magnifique hommage aux «mères-guerrières»

EVA-PHOTO/Marie-Ève Richard Joannie

«Ce ne sont pas des histoires tristes» explique Marie-Ève Richard, photographe. «Ce sont des histoires de réussite. C’est ce que je voulais mettre en lumière. Montrer que la maladie et les épreuves, ça peut aussi être grandiose.»

En découvrant les photos lumineuses de «#Naîtreunique», on ne peut que donner raison à celle qui est également la fondatrice d’Eva-Photo. L’exposition, qui sera dévoilée le 18 avril prochain lors d’un événement au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine, honore le courage et la force des mamans qui ont des enfants aux besoins particuliers.

EVA-PHOTO/Marie-Ève Richard Debbie

Les photos, dont l’esthétique flamboyante rappelle la peintre mexicaine Frida Kahlo, mettent en vedette 15 duos de mères et d’enfants qui sont traités au CHU Sainte-Justine.

Photographe travaillant depuis plusieurs années avec la Fondation du CHU, Marie-Ève Richard a ainsi eu l’occasion de rencontrer des familles qui vivent un quotidien un peu différent de la moyenne. «En ayant vu les épreuves par lesquelles elles passaient, j’ai eu un besoin d’en parler, de les mettre de l’avant et de faire en sorte que les gens comprennent ces enjeux que ces femmes ont», explique-t-elle.

Après avoir réalisé une première exposition photographique, «#etrehumain» l’an dernier, la photographe a eu cette fois-ci l’envie de s’intéresser aux femmes, aux mères qui sont prêtes à tout pour leur enfant; partager leur douleur, affronter les préjugés et même mettre leur vie sur pause.

«Le concept, c’est que chacune de ces mamans “porte” la maladie sur elle; on le sait, dans la vraie vie, c’est un peu ça aussi. Elles portent la maladie, elles voudraient tellement la prendre au lieu de leur enfant», relate Marie-Ève. «C’est symbolisé par les fleurs posées à l’endroit où la maladie affecte l’enfant.» Par exemple, un des enfants est «amputé, la maman a des fleurs sur la jambe.»

EVA-PHOTO/Marie-Ève Richard Joannie et Lea-Rose

Pour accompagner ses clichés, la photographe a réalisé une série d’entrevues personnalisées avec chacune des familles, épaulée par Stéphanie de Mlle Artsy à la direction artistique.

L’écrivaine Marie-Claude Audet, une maman de la première exposition - dont les textes accompagnent les photo de Marie-Ève -, a également participé à ces rencontres. «Ses textes sont magnifiques», s’enthousiasme la photographe. «Ils sont courts, ils sont directs, punchés. Je trouve que l’un ne va pas sans l’autre.

Célébrer la différence

Rencontrée par Marie-Ève Richard au moment de sa première exposition, Ingrid Falaise est l’une des deux porte-paroles de l’événement aux côtés de l’ancien combattant du UFC et chroniqueur à RDS, Patrick Côté.

La comédienne, auteure et animatrice raconte avoir été très émue par la force et la résilience des enfants aux besoins particuliers. «Ce sont des enfants extrêmement courageux, mais j’ai été aussi happée par le courage des parents, des mères surtout; les mères qui vont accompagner leurs enfants à travers la maladie, à travers la différence aussi, au quotidien. Souvent, ces mères-là sont dans l’ombre et on ne les honore pas.»

Quand Marie-Ève Richard l’a approchée pour devenir porte-parole de l’événement, elle n’a pas eu d’autre choix que d’accepter. «En tant que maman, ça m’a vraiment beaucoup touchée... À quel point on peut s’oublier, à quel point on puise une force incroyable à l’intérieur de nous pour accompagner nos enfants, à quel point on se sent impuissant aussi - et qu’on aimerait prendre le mal à leur place.» C’est pour honorer le «coeur au ventre» de ces femmes-là que la comédienne a décidé d’être la voix de «#Naîtreunique».

EVA-PHOTO/Marie-Ève Richard Ingrid Falaise

Si «la santé danse dans sa maisonnée», Ingrid côtoie tout de même un enfant dit «différent» depuis plusieurs années. En effet, Maël, le fils de son conjoint est autiste. «C’est mon quotidien, d’avoir un enfant qui est différent, mais qui est différent comme moi je suis différente, à ma façon», précise-t-elle. Elle raconte avoir été confrontée à des regards au supermarché ou dans la rue, au jugement aussi quand Maël saute, quand il parle différemment dans son langage à lui. La belle-maman et elle-même maman croit qu’il est important de respecter cette différence, et de la célébrer.

Elle demeure malgré tout dans la gratitude. «J’ai la chance que tout se passe bien chez nous, mais on ne sait jamais quand ça peut changer. On ne sait jamais quand la maladie peut venir cogner à nos portes. On ne sait jamais, quand on porte un enfant, de quelle façon il va naître.»

Eva-Photo/Marie-Ève Richard Ingrid Falaise

Après avoir réalisé la séance photo avec Marie-Ève Richard, Ingrid est allée faire un tour à Sainte-Justine, pour «sentir» la Fondation, pour voir ce qu’elle fait sur le terrain. «Ça m’a beaucoup touchée. Là-bas, j’ai bercé un bébé de cinq mois qui était délaissé, qui était là, seul», raconte-t-elle.

«Une chance que les bénévoles s’impliquent, puis le corps médical aussi. Il y a beaucoup d’enfants qui souffrent sur la planète. Ce que fait la Fondation, c’est grandiose.»

L’événement photographique «#NAÎTREUNIQUE, une présentation du Groupe Ilqueau» aura lieu le 18 avril à 18h, aux Entrepôts Dominion. Vous pouvez vous procurer des billets sur le site de l’événement. Tous les profits de la soirée seront remis à la Fondation CHU Sainte-Justine.