Cet ado crée une penderie pour aider ses camarades démunis

Estimant être l’un des plus «chanceux» de son collège de Port Allen Elementary School près de Bâton Rouge, en Louisiane, Chase souhaite venir en aide à ses camarades de classe les plus démunis. Grâce au «PAM Pantry», les élèves ayant des difficultés financières auront la possibilité de se servir dans la penderie et d’y trouver des vêtements donnés par les habitants de Port Allen.

«PAM Pantry», a été créé grâce au programme pour étudiants en arts, loisirs et connaissances (SPARK), qui a lieu pendant l’été et incite les étudiants à lancer des projets. Ce programme a été lancé en 2016 par la principale Jessica Major dans le but de former de jeunes leaders.